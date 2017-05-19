Усманов предложил $ 1,3 млрд за контрольный пакет акций лондонского «Арсенала»

В настоящий момент российский предприниматель владеет 30,04% долей в клубе, тогда как 67% акций принадлежат американцу Стэну Кронке. По сведениям журналистов, гражданин США не дал ответа на предложение Усманова, однако расставаться с контрольным пакетом акций в его планы не входит.

«Арсенал» за тур до окончания чемпионата Англии по футболу занимает пятую строчку в таблице. На счету лондонского клуба 72 очка.