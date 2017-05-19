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Усманов предложил $ 1,3 млрд за контрольный пакет акций лондонского «Арсенала»
Алишер Усманов
Фото: РИА Новости
Алишер Усманов планирует приобрести контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
В настоящий момент российский предприниматель владеет 30,04% долей в клубе, тогда как 67% акций принадлежат американцу Стэну Кронке. По сведениям журналистов, гражданин США не дал ответа на предложение Усманова, однако расставаться с контрольным пакетом акций в его планы не входит.
Первые акции лондонской команды россиянин купил в 2007 году. Алишер Усманов занимает пятую строчку в списке самых богатых россиян по версии Bloomberg. Состояние олигарха оценивается в 14 миллиардов долларов. Усманов – владелец 48% USM Holdings, который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон» и интернет-компанию Mail.ru. Кроме того, предпринимателю принадлежат крупные пакеты акций издательского дома «Коммерсантъ», «ЮТВ Холдинг» и «СТС Медиа».
«Арсенал» за тур до окончания чемпионата Англии по футболу занимает пятую строчку в таблице. На счету лондонского клуба 72 очка.
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