Главные события у вас в почте
"Газпром" предложил не выплачивать вознаграждение Улюкаеву
"Газпром" не намерен выплачивать дивиденды бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и бывшему члену Совета директоров компании.
Предложение об этом будет рассмотрено на годовом собрании акционеров, которое состоится 30 июня.
Само же руководство газового и нефтяного холдинга может получить внушительные дивиденды. Так, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков за свою работу в совете в 2016 году получит более 31 млн рублей . Это на 5 млн. больше, чем годом ранее. Заместителю председателя совета директоров Алексею Миллеру предложено выплатить более 30 млн рублей, что также на 5 млн . больше, чем по итогам деятельности 2015 года.
Оставить комментарий