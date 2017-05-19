МВФ рекомендовал России реформировать пенсию

Российским властям необходимо провести реформу пенсионной системы. С такой рекомендацией выступили в Международном валютном фонде (МВФ). Сообщение содержится в пресс-релизе «Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV».

«... пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы [...] защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — говорится в публикации.