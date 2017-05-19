Главные события у вас в почте
МВФ рекомендовал России реформировать пенсию
Российским властям необходимо провести реформу пенсионной системы. С такой рекомендацией выступили в Международном валютном фонде (МВФ). Сообщение содержится в пресс-релизе «Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV».
«... пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы [...] защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — говорится в публикации.
В начале мая Центр стратегических разработок под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина предложил повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин начиная с 2019 года. Данная инициатива сократит число пенсионеров на 9% - до 38,52 миллиона человек. Кроме того, организация выступает за ужесточение условий получения пенсий. Стратегия-2035 была представлена российскому президенту Владимиру Путину.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Rambler News Service
-
Ведомости
-
Вести Экономика