В ЦБ рассказали о нескольких успешных атаках вируса WannaCry на российские банки

Центральном банке России Авторы вируса WannaCry провели несколько успешных атак на российские банки. С таким заявлением выступили в

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaСry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», - заявили в ЦБ России.

Последствия атак были устранены в короткие сроки. Мошенники пытаются заражать компьютеры с помощью электронных писем. 12 мая началась масштабная кибератака, в результате которой пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Вирус блокирует доступ к персональным данным и требует выкуп в размере 300 или 600 долларов за снятие блокировки.