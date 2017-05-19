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В ЦБ рассказали о нескольких успешных атаках вируса WannaCry на российские банки
Авторы вируса WannaCry провели несколько успешных атак на российские банки. С таким заявлением выступили в Центральном банке России.
«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaСry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», - заявили в ЦБ России.
Последствия атак были устранены в короткие сроки. Мошенники пытаются заражать компьютеры с помощью электронных писем. 12 мая началась масштабная кибератака, в результате которой пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Вирус блокирует доступ к персональным данным и требует выкуп в размере 300 или 600 долларов за снятие блокировки.
Больше всего вирус WannaCry затронул юзеров в России, на Украине и на Тайване. Всего было зафиксировано порядка 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса. В России атаке подверглись компьютеры различных ведомств: министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, министерства здравоохранения. Кроме того, заражены были компьютеры банков, «МегаФона» и «ВымпелКома». Создателям вируса удалось получить 42 тысяч долларов от пострадавших со всех мира.
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