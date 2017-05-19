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Греф не смог "поймать" wi-fi на экономическом форуме из-за длинного пароля

Греф не смог «поймать» wi-fi на экономическом форуме
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Глава Сбербанка Герман Греф отметил сложности с подключением к wi-fi на Владимирском экономическом форуме.
"Я смотрю в очередной раз на Светлану Юрьевну (Орлову, губернатора Владимирской области — ред.) и думаю. Я пытался включить wi-fi, который не включается, зачем-то его закрыли паролем длинным, который я четыре раза вводил, и он так и не ввелся, не понимаю, зачем. В любой другой истории это бы у меня вызывало раздражение… А здесь я сижу и думаю: да бог с ним, можно и без wi-fi", — сказал Греф, выступая на пленарной сессии форума.
Греф также поблагодарил Орлову за ее вклад в развитие области.
Мобильный интернет в зале пленарной сессии также работал с затруднениями.
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Бизнес Владимир
Сбербанк России
Герман Греф
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