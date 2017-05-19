"Я смотрю в очередной раз на Светлану Юрьевну (Орлову, губернатора Владимирской области — ред.) и думаю. Я пытался включить wi-fi, который не включается, зачем-то его закрыли паролем длинным, который я четыре раза вводил, и он так и не ввелся, не понимаю, зачем. В любой другой истории это бы у меня вызывало раздражение… А здесь я сижу и думаю: да бог с ним, можно и без wi-fi", — сказал Греф, выступая на пленарной сессии форума.

Греф также поблагодарил Орлову за ее вклад в развитие области.

Мобильный интернет в зале пленарной сессии также работал с затруднениями.