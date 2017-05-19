Bourkhan и Dilbar: на чем летает и плавает Алишер Усманов

Она напомнила, что в своем видеообращении к оппозиционеру Алексею Навальному Усманов «очень вскользь сказал о том, что у него «есть самолет и лодка». «На самом деле, зря. Самолет Алишера Усманова считается выдающимся даже в богатом мире бизнес-авиации», - написала Дагаева.

По ее словам, самолет бизнесмена Airbus A340 «виден сразу благодаря насыщенно-бордовой окраске и имени Bourkhan, выведенному бронзовыми буквами». Она добавила, что Усманов назвал лайнер в честь отца. Также журналистка отметила, что регистрационный номер самолета – M-IABU - «непростой»: в нем зашифрованы инициалы владельца. «IABU - это «Я = Алишер Бурханович Усманов», а буква «М» указывает на место регистрации - остров Мэн», - рассказала Дагаева.

Лодкой, по ее словам, Усманов назвал яхту, носящую имя его матери - Dilbar. Эта яхта недавно оказалась среди победителей премии World Superyacht Awards 2017. «Яхта Усманова, является, возможно, самой сложной и нестандартной яхтой из когда-либо построенных, но она также является самой большой с точки зрения валового тоннажа», - заключила она.

СМИ писали, что гросс-тоннаж яхты Усманова составляет 15 тысяч и 917 тонн, что делает ее лидером по показателю среди всех яхт в мире. Также она является четвертой в мире по длине. По оценкам экспертов, стоимость яхты приближается к 600 миллионов долларов.

Ранее Усманов опубликовал видеообращение к Навальному. В начале ролика бизнесмен заявил, что готов поддержать «давнюю просьбу» оппозиционера и назвать того «негодяем», то есть «человеком, который, не зная другого, готов врать о нем». Он рассказал, что заработал на биржах четыре миллиарда долларов и отдал часть из этих денег на благотворительность. «А на остальные, если тебе очень интересно, <…> я и купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», - сказал Усманов.