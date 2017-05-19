Греф не прогнозирует отмены антироссийских санкций в ближайшие три года

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает пока снятия западными странами антироссийских санкций и в ближайшие три года ориентируется на "более негативный сценарий". Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой, - сказал он. - Это в какой-то мере тупик, который пока приводит к тому, что мы в своей трехлетней стратегии ориентируемся на более негативный сценарий, когда санкции не будут отменяться".

По словам Грефа, в России "уже адаптировались к ситуации, и нельзя сказать, что будет еще какое-то новое возможное влияние на нас санкционной политики, или это может как-то сильно помешать нашей трансформации".