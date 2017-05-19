Рубль готовится к последнему рывку

Сегодня курс рубля, возможно, немного окрепнет, поддерживаемый нефтью, возобновившей вчера свой рост. При этом пока налицо достаточно нервная обстановка на рынке, играющая на руку спекулянтам, а в конце месяца возможное продление соглашения по добыче нефти до конца года и налоговые выплаты способны поддержать рубль и укрепить его. Однако, вполне возможно, что это будет последним ростом в ближайшие месяцы.

Нельзя, кстати, сказать, что ослабление национальной валюты начнется прямо с начала лета, но в принципе укрепления доллара и евро действительно стоит ожидать. И связано это будет с ухудшением сальдо текущих операций платежного баланса, сальдо торговых операций, ожидания повышения ставок ФРС . Потом еще и Центральный банк обещал вернуться к закупкам валюты на рынке.

Пока же вчера рубль сначала ослабел к доллару и евро в рамках индексной сессии Московской биржи . Однако к вечеру национальной валюте удалось отыграть часть своих утренних потерь. Главной причиной стало возобновление роста цен на черное золото.

Впрочем, рост этот тоже замешан на неопределенности, так как нефть, по сути, не знает пока, к какому прибиться берегу - к тому, на котором стоит табличка "51 доллар за баррель" или к другому, где на табличке написана цифра "53 доллара". Официальный курс доллара США на 19 мая, по итогам торгов Московской биржи составил 57 рублей 47 копеек (укрепление на 73 копейки). Курс евро в свою очередь окреп на 1 рубль 4 копейки и составил 63 рубля 90 копеек за единицу валюты Старого Света.