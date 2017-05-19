Земля Крыма пришла в движение

Власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные еще в бытность полуострова в составе Украины. Речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению чиновников, не отвечают требованиям российского законодательства. Например, земля находится на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используется не по целевому назначению. Региональные власти надеются расчистить большую часть площадок, где документация вызывает сомнения, до 2021 года. По разным оценкам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд.

Выданные госорганами Украины документы, подтверждающие право собственности на участки в Крыму, включая Севастополь, или право их пользования, могут быть признаны недействительными. Такие поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым..." предлагают внести власти региона. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем письме (копия есть у "Ъ" ) информирует вице-премьера Дмитрия Козака , что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству.

Одновременно господин Аксенов предложил вице-премьеру инициировать внесение в Госдуму отдельного федерального закона, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона (копия есть у "Ъ") указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д.), используется не по целевому назначению.

В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Сергея Аксенова вчера не смогли предоставить комментарии. Один из чиновников Крыма сообщил "Ъ", что подготовить поправки господин Козак поручил властям региона в апреле этого года. По его подсчетам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, составляет $1,3-1,5 млрд. У другого собеседника "Ъ" из числа федеральных чиновников схожие данные -- $0,95-1,2 млрд.

На полуострове действительно иногда невозможно проверить законность правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины, говорит глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. "Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов",-- отметила госпожа Добрыня. Госорганы Украины выдали на полуострове десятки тысяч разрешительных актов в обход закона, подтверждает член общественной организации "Чистый берег. Крым" (обследует незаконное строительство в прибрежных зонах и парках) и юрист Александр Талипов. Но, по его мнению, предлагаемая властями Крыма мера может привести к социальной напряженности в регионе. "Если у властей есть сомнения в законности тех или иных документов, то они по линии минимущества Крыма или прокуратуры могут обращаться в суды и доказывать там свою правоту",-- говорит эксперт. По словам собеседника "Ъ" в крымской администрации, изначально изучалась возможность установить в республике особый порядок судопроизводства относительно прекращения прав собственности, оформленных с нарушением федерального законодательства. "Но власти полуострова считают, что такая практика нецелесообразна",-- добавляет он.