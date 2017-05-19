"Ъ": власти Крыма предложили прекратить права собственности на ряд объектов

Крымские власти предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены, когда полуостров находился в составе Украины. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"

Отмечается, что речь идет о тех частных владениях, документы на которые, как полагают власти, не соответствуют требованиям законодательства России. К примеру, если земля находится на территории общего пользования, в том числе пляжи и парки.

Отмечается, что власти Крыма планируют "расчистить" большую часть площадок с сомнительной документацией до 2021 года.