Посол: сенат Канады одобрил соглашение о свободной торговле с Украиной

Сенат Канады проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом заявил в своем твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

"Великий украинский день в Канаде продолжается: сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной", - написал он.

Также он отметил, что для завершения ратификации "осталась только подпись генерал-губернатора Канады".