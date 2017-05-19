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Посол: сенат Канады одобрил соглашение о свободной торговле с Украиной
Сенат Канады проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом заявил в своем твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Великий украинский день в Канаде продолжается: сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной", - написал он.
Также он отметил, что для завершения ратификации "осталась только подпись генерал-губернатора Канады".
В апреле сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой".
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