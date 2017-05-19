Рубль позвал в дорогу

Спрос российских туристов на поездки в страны ближнего зарубежья, росший в период кризиса, теперь пошел на убыль. Число поисковых запросов на авиабилеты в Грузию, Киргизию и Молдавию на летний сезон сократилось на 16–19%. Ранее спад интереса соотечественников был отмечен и по внутренним направлениям. Воодушевленные укреплением рубля, они стали чаще отдавать предпочтение отдыху в Турции и Европе.

Интерес туристов из России к поездкам в страны постсоветского пространства начал сокращаться, свидетельствуют данные поисковика Momondo. По расчетам его аналитиков, число поисковых запросов на авиабилеты в Грузию на летний период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 16%: за год эта страна опустилась с 9-го на 13-е место в рейтинге самых популярных летних направлений. При этом число запросов на столицу Грузии, Тбилиси, за год упало на 24%. Согласно данным Momondo, популярность Киргизии снизилась за год на 19%, Казахстана — на 15%, Молдавии — на 18%, Армении — на 1%.

Такую же тенденцию заметили и на организованном рынке. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на Грузию, Киргизию и Узбекистан в этом году стал на 20% ниже. «Выбивается из этой тенденции только Армения, спрос на которую значительно вырос на фоне облегчения процедуры въезда: россияне получили возможность посещать страну по общегражданским паспортам»,— говорит господин Ромашкин.

Спрос на страны постсоветского пространства начал активно расти в 2015 году, когда из-за девальвации рубля российские путешественники были вынуждены сократить число поездок в Европу и начали активно искали новые направления. Пик спроса пришелся на лето прошлого года — интерес к Грузии и Армении тогда вырос в полтора раза (см. “Ъ” от 28 марта 2016 года). Одновременно резко увеличилось число туристических поездок россиян по внутренним направлениям.

Существенное изменение картины спроса на туристическом рынке началось зимой этого года: россияне стали отказываться от поездок по стране, все больше проявляя интерес к зарубежным направлениям. Сильнее всего эта тенденция стала заметна в период майских праздников, когда продажи путевок по России сократились на 15–30% (см. “Ъ” от 2 мая). В Momondo считают, что среди самостоятельных путешественников такая динамика сохранится и в летние месяцы: число поисковых запросов на авиабилеты по России на июнь—август снизилось на 30% к тому же периоду 2016 года. То же самое, по мнению Сергея Ромашкина, будет характерно для постсоветских стран, которые за два года не смогли получить устойчивых поклонников из России. «Поездки в них не слишком бюджетные, а существующие, например, в Грузии, пляжные направления недостаточно рекламируются в качестве альтернативы тому же Краснодарскому краю»,— поясняет он.

Впрочем, падение интереса к ближнему зарубежью пока заметили не все системы поиска и бронирования авиабилетов. По данным Skyscanner, интерес к авиабилетам в Грузию за год вырос на 31,25%, в Азербайджан — на 43,89%, в Армению — на 5,81%. Спрос на поездки в Киргизию, напротив, снизился на 17,74%. В структуре продаж Biletix доля Тбилиси за год выросла с 0,71% до 1,7%, Киргизии — с 1,12% до 1,4%. Tutu.ru фиксирует увеличение доли Грузии в структуре продаж на лето с 3,2% до 4,9%. При этом доля Киргизии снизилась с 4,2% до 4,1%, у Армении она сохранилась на уровне 1,9%.

Снижение популярности курортов России и стран бывшего СССР в Momondo связывают с ростом интереса российских туристов к поездкам в Турцию и Европу. Согласно данным поисковика, число запросов на авиабилеты в Анталью за год выросло на 59%, в Стамбул — на 55%, в Даламан — на 225%. В Skyscanner отмечают резкий рост спроса у россиян на летние поездки в Испанию — на 27,2%, Италию — на 31,93% и Грецию — на 75,42%.