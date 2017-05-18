Все счета «Яндекса» заблокированы на Украине

«Из-за вступления в силу указа президента Украины №133/2017 нам заблокировали все счета, с которых ООО «Яндекс.Украина» могло перечислить вознаграждение партнерам рекламной сети «Яндекса». Все средства остаются на партнерских аккаунтах, но пока мы не можем перевести их на счета партнеров», - заявили в компании.

В настоящий момент сотрудники «Яндекса» ищут законные способы вывести средства с заблокированных счетов. 16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России.