Усманов назвал Навального «неучем» и «лузером»

Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение накануне суда с оппозиционером Алексеем Навальным . В начале ролика Усманов заявил, что готов поддержать «давнюю просьбу» Навального и назвать того «негодяем», то есть «человеком, который, не зная другого, готов врать о нем».

«Ты врешь в очередной раз, что я не создал ни одного рабочего места. Ты просто неуч. Потому что за десять лет моего руководства предприятиями было создано 40 тысяч рабочих мест, в них вложены – в технологии, в инфраструктуру – более 800 миллиардов рублей. Перемножь средний курс, и ты поймешь, сколько это. Ты во всем врешь, в том, что я получил это [предприятия] бесплатно», - сказал Усманов.

По его словам, он чувствует со стороны Навального «страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал карьеру с откатов»

Бизнесмен добавил, что, в отличие от Навального, он «за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью». «И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша», - сказал он и призвал Навального извиниться. Как подчеркнул бизнесмен, для него важно, чтобы люди знали, что «Алишер Усманов – честный человек». «Тьфу на тебя, Алексей Навальный», - сказал он в конце видео.