Мигранты обвинили столичные компании в невыплате 2 млрд рублей

В Москве и Московской области трудовым мигрантам из Таджикистана и других стран СНГ строительные, управляющие, клининговые и другие компании задолжали в 2016–2017 годах около 2 млрд 260 млн рублей. Об этом «Известиям» заявил председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов . ГСУ Следственного комитета РФ по Москве уже возбудило несколько уголовных дел против фирм, не желающих платить рабочим зарплату.

За полгода к руководству движения «Таджикские трудовые мигранты» обратились около 15 тыс. граждан Таджикистана, стран СНГ и даже России с просьбой помочь вернуть им невыплаченные работодателями зарплаты. По словам Каромата Шарипова, долги перед трудовыми мигрантами, пожаловавшимися в организацию, только в столичном регионе имеют 96 компаний. В Москве, по подсчетам правозащитников, долг составил 1 млрд 260 млн рублей. В Подмосковье — около 1 млрд рублей. Среди фирм-должников есть такие известные стройкомпании, как московские ООО СК «Горизонт», ООО СК «Глобатек» и другие. Средний долг перед рабочим, как правило, колеблется от 50 до 200 тыс. рублей, так как пострадавшие успевали отработать несколько месяцев перед тем, как им окончательно становилось ясно, что зарплаты они не получат.

— Работодатели пользовались доверием рабочих, — рассказал «Известиям» Каромат Шарипов. — При приеме они выдавали аванс и обещали определенный оклад, объясняя, что большая его часть будет выплачиваться в конвертах. Часть граждан Таджикистана верила работодателю на слово, не заключая контракта. Понятно, что при таких условиях трудно получить невыплаченные деньги в суде.

Каромат Ширипов особо отметил, что более 90% из трудовых мигрантов, которые не получили зарплаты, в итоге так и не смогли легализоваться в России. Фирмы разрешение на работу, как оказалось, не оформляли, а у них самих не оказалось денег на приобретение патента.

По данным Каромата Шарипова, строительная компания ООО СК «Горизонт», в частности, строившая авторазвязку рядом со станцией метро «Щелковская», задолжала 2,5 тыс. гражданам из Таджикистана и СНГ более 100 млн рублей. Гендиректором в ней числился Вадим Крылков.

Сейчас сайт компании находится на реконструкции, а телефоны молчат. В виде заставки на сайте — картинка с уходящей в солнечный закат дорогой. Компания просто исчезла, считает Каромат Шарипов.

Раван Расулзаде устроился рабочим в «Горизонт» в феврале 2016 года. С ним подписали договор, правда, в одном экземпляре. После этого договор он сдал в отдел кадров вместе с трудовой книжкой.

— С февраля по июль проблем не было, — рассказал «Известиям» Раван Расулзаде. — Нам выдавали зарплату в срок. Правда, наличными и в строительном вагончике. В августе начались проблемы с выплатами. Нам заплатили только аванс — по 20 тыс. рублей. Потом мы денег не видели, а трудовые книжки нам вернули с записями, которые были сделаны простым карандашом. Печати организации тоже не было. То есть мы там не числились.

По словам Равана Расулзаде, без денег остались граждане стран СНГ и России. В итоге ему остались должны 130 тыс. рублей.

Дело бывших работников ООО «Горизонт» рассматривалось на заседании комиссии по обеспечению контроля заработной платы работникам строительного комплекса Москвы 28 февраля 2017 года. На ней руководство «Горизонта» предоставило документы о том, что задолженности перед рабочими у них нет.

— Сотрудники компании показали ведомости, где было указано, что с банковских счетов на зарплатные карты перевели минимальную зарплату, — объяснил Каромат Шарипов. — Но карточки были далеко не у всех.

Между тем в феврале Басманная межрайонная прокуратура Москвы сообщила о том, что провела проверку по обращениям работников ООО «Горизонт» о нарушения их трудовых прав. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с августа 2016 по февраль 2017 года компания задолжала рабочим свыше 10 млн рублей. К тому же с ними не оформляли трудовые договоры. А ранее проведенной прокурорской проверкой было установлено, что на данном предприятии имеется задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей перед работниками, с которыми заключены трудовые договоры.

Еще около 800 человек пожаловались «Таджикским трудовым мигрантам» на группу компаний «МИЦ». Причем среди обратившихся есть рабочие из Чувашии. По словам Каромата Шарипова, бывшие сотрудники «МИЦ» написали заявления о невыплате работодателем более 100 млн рублей. Компания крупная, реализует ряд проектов на территории Москвы и области. Среди них — московские ЖК «Татьянин парк» и «Ландыши».

В Группе компаний «МИЦ» не смогли дать ответ на вопрос, есть ли у их компании проблемы с выплатой зарплат рабочим. В приемной компании посоветовали обратиться по электронной почте к пресс-секретарю фирмы Ольге Новицкой и ждать ответа. Но представители компании так и не ответили на официальный запрос «Известий».

На ООО СК «Глобатек» пожаловалось более 600 рабочих, строивших станции Третьего пересадочного контура метро «Шелепиха», «Полежаевская» и «Динамо». Они написали заявления о том, что работодатель задолжал им 37 млн рублей. В конце 2016 года гендиректор ООО СК «Глобатек» Сергей Драп подписал с организацией «Таджикские трудовые мигранты» «График выплат по договорам подряда» (копия документа есть в распоряжении «Известий»). В декабре 2016 года Сергей Драп обещал выплатить рабочим 2,5 млн рублей, в феврале — еще 1 млн 29 тыс. рублей. Но, по словам Шарипова, обещание не выполнил. «Известиям» удалось связаться с Сергеем Драпом.

— Долги у компании были. Мы сейчас очищаем всю задолженность и начинаем действовать, — ответил Сергей Драп на вопрос о долгах ООО СК «Глобатек». Гендиректор заметил, что к ним в год обращаются порядка 10 тыс. трудовых мигрантов, которые «могут наговорить всё что угодно».

— Есть метод проверить правду, — пояснил «Известиям» Сергей Драп. — Пусть обращаются в суд. Я так понимаю, что всё это фальсификации.

Исполняющий обязанности председателя городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Александр Лазарев рассказал «Известиям», что компания «Горизонт» фактически не существует. Однако он отметил, что не знает, «оформлено ли это юридически».

В пресс-службе департамента строительства Москвы «Известиям» заявили, что компании, работающие по госконтрактам, своевременно и в полном объеме получают от департамента авансы на организацию строительства объектов. В частности, департамент в полном объеме выполнил финансовые обязательства перед компанией «Горизонт» в соответствии с действующими госконтрактами. Невыплата и задержка зарплаты компанией «Горизонт» своим работникам «является уголовным преступлением и следствием недобросовестных действий и ошибок руководства коммерческих предприятий», отметили в пресс-службе.

— Против стройкомпании «Горизонт» СК РФ по Москве возбудил уголовное дело, — рассказал «Известиям» основатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Григорий Сивачев. — Расследование невыплаты зарплаты началось зимой. Имущество и архив компании арестованы, рабочие через суд могут потребовать выплаты долгов.

По мнению профсоюзного лидера, количество уголовных дел против нечестных работодателей будет расти. Одно из последних уголовных дел было возбуждено 30 марта этого года ГСУ СК по Москве против компании ООО «Люксстрой», которая занималась клининговым бизнесом — предоставляла уборщиц примерно 70 подстанциям скорой помощи в Москве и области. Руководство фирмы не заплатило около 4,5 млн рублей более чем 150 сотрудницам.