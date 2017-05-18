Правительство поддержало онлайн-продажи алкоголя

Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете. Это следует из отзыва на соответствующий законопроект. Белый дом считает, что онлайн-продажи позволят виноделам Юга России и Крыма, чья продукция широко не представлена на полках федеральных торговых сетей, напрямую наладить коммуникацию с потребителем. Производители уточнили, что наценка торговых сетей может доходить до 60%.

Отзыв правительства подписан заместителем председателя правительства, руководителем аппарата Сергеем Приходько . Из него следует, что внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» поддерживается при условии его доработки.

Ранее Минэкономразвития согласовало отзыв правительства на проект поправок.

Проект закона предлагает ввести новый вид лицензирования — на розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Полномочия по выдаче закрепляются за Росалкогольрегулированием. Основанием для выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в Сети будет в том числе наличие у соискателя складских помещений, а также лицензии на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, на закупку, хранение и поставки подобной продукции. Плюс к этому организации будут обязаны фиксировать свои продажи в государственной системе учета ЕГАИС.

На момент внесения законопроекта его автор Виктор Звагельский был депутатом, но в Думу нового созыва он не был переизбран. Поэтому законопроект вместе с правительственным отзывом должен быть внесен еще раз, уточнили в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Согласовал ли законопроект Минфин , в ведомстве не уточнили. Ранее Минфин предложил начать продажу в интернете алкоголя с вин и пива. Подобная идея уже высказывалась замглавы Минэкономразвития Олегом Фомичевым.

«В то же время необходимо учитывать, что продажа товаров дистанционным способом является одним из наиболее развивающихся сегментов экономики», — сказано в отзыве правительства.

В отзыве правительства подчеркивается, что принятие законопроекта позволит представителям малого и среднего бизнеса в сфере производства алкогольной продукции напрямую коммуницировать с конечным потребителем. Речь в том числе о винодельческих хозяйствах Юга России и Крыма — сейчас их продукция не имеет широкого распространения в крупном сетевом ритейле.

В правительстве считают, что легализация розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом может привести к созданию в Российской Федерации цивилизованного дистанционного рынка сбыта легальной и качественной алкогольной продукции.

«В целях предотвращения нарушения конкуренции на алкогольном рынке целесообразно дополнить законопроект положениями, предусматривающими возможность реализации дистанционным способом крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями производимой ими винодельческой продукции, а также пива, сидра, пуаре, медовухи организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и оборот такой продукции», — подчеркнуто в отзыве.

Там же сказано, что для создания условий по соблюдению легальности розничной торговли алкогольной продукции в интернете необходимо дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положениями, предусматривающими внесудебную блокировку интернет-сайтов организаций, предлагающих розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом и не имеющих указанной лицензии.

Владелец винной компании Uppa Winery Павел Швец отметил, что вопрос создания возможности дистанционной продажи отечественных вин высокой категории «давно назревал».

— Им не так легко попасть в карты ресторанов, на полки магазинов из-за того, что на рынке переизбыток вина этой ценовой категории, — сказал Павел Швец. — Плюс к этому цены на них уже достаточно высокие, и розница с ресторанами при своей наценке увеличивает стоимость до заоблачного уровня. В итоге винам сложно дойти до потребителей, а продажи в интернете могут решить эту проблему.

Гендиректор группы компаний Inkerman International Сергей Лебедев отметил, что «альтернативный канал сбыта прежде всего поможет скорректировать ценообразование и сделать вино более доступным».

— Сегодня стоимость чаще всего диктует ритейл, — уточнил Сергей Лебедев.

По его словам, наценки торговых сетей могут составлять до 60%. Также интернет позволит потребителю получить широкий выбор вин вне зависимости от места проживания.

Ранее Минфин сообщил, что поддерживает введение в России интернет-продаж алкоголя.