Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года

Биржевые цены на 92-й бензин побили рекордные значения прошлого года. Стоимость тонны топлива на 17 мая достигла отметки в 41789 рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Рост цены был зафиксирован на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Рекордной цены в прошлом году 92-й бензин достиг 4 июля, когда тонна топлива стоила 41500 рублей. Эксперты отмечают, что во второй половине мая традиционно растут оптовые цены на бензин. По мнению ведущего аналитика ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктора Костюкова, в 2017 году стоимость тонны 92-го бензина достигнет 43 тысяч рублей. Специалисты указывают на то, что в настоящее время сформированы все необходимые предпосылки для роста цен на топливо: снижение экспортных пошлин на бензин при сохранении акциза на уровне 2016 года и ожидание продления сделки между государствами, входящими в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту организацию.

Россия, следуя договоренностям с ОПЕК, с 1 января 2017 года сократила добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Всего же страны ОПЕК обязались сократить добычу нефти на 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Вопрос о продлении сделки будет обсуждаться представителями 24 стран 25 мая на переговорах в Вене.