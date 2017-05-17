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Доллар пробил психологическую отметку
Во время торгов 17 мая доллар преодолел психологическую отметку в 57 рублей. Курс американской валюты публикуется на сайте Московской биржи.
Доллар достиг отметки в 57,7 рублей, после чего опустился до 56,9 рублей на 16:30 мск.
Официальный курс доллара на 18 мая, установленный Центральным банком, составляет 56,7 рубля. По сравнению с предыдущим днем, рубль подешевел по отношению к доллару на 0,84%. Курс евро на 18 мая – 62,9 рубля. Стоимость российской валюты по отношению к евро опустилась на 1,46%.
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