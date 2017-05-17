Доллар пробил психологическую отметку

Московской биржи Во время торгов 17 мая доллар преодолел психологическую отметку в 57 рублей. Курс американской валюты публикуется на сайте

Доллар достиг отметки в 57,7 рублей, после чего опустился до 56,9 рублей на 16:30 мск.