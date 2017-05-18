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Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье

Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
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Заместитель директора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак заявил, что, согласно дополненному законопроекту о лишении единственного жилья, приставы смогут забрать его только по социально значимым исполнительным производствам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», - сказал Новак.
За просроченные кредиты или долги по ЖКУ приставы не смогут изъять единственное жилье у гражданина РФ.
Ранее министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, который отменит запрет на взыскание единственного жилья должника. Однако, по мнению главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, проект «имеет право на жизнь», но его необходимо «аккуратно прописать».
Позже Новак заявил, что Минюст РФ доработает законопроект.
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