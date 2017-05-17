Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

Правительство России одобрило законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Также предполагается не облагать налогом социальную помощь по программам, утвержденным органами местного самоуправления.

Проект федерального закона, где содержатся эти нововведения, вносится в Государственную думу Московской областной думой.

Документ предлагает исключить из пункта 8 статьи 217 Налогового кодекса положение, содержащее указание на ежегодное утверждение государственными органами программ, в соответствии с которыми налогоплательщикам оказывается социальная помощь.