Коммунальщики Минобороны рассказали о зарплате в 2000 рублей

Новая управляющая компания Минобороны РФ – ЦЖКУ – намерена нанять квалифицированных сотрудников на зарплату размером от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Mash опубликовал отрывок видеозаписи с собрания, в ходе которого сотрудник одного из региональных отделений ЦЖКУ задал вопрос о новой зарплате и спросил, где искать работников на столь маленький оклад.

Представители руководства ЦЖКУ заявили, что за две тысячи рублей к ним приедут работать даже из Москвы, а пять тысяч рублей - это уже целое состояние. «Либо вы зажрались, либо извините. Ищите сотрудников: друзья, знакомые, пишите на биржу труда. Вы прекрасно знаете, что Министерство обороны не резиновое. Каждый выбирает сам себе дорогу в жизнь и у каждого свои критерии. Хочет человек работать, пожалуйста, пускай идет», - ответила сотруднику одна из начальниц.

Федеральное государственное бюджетное учреждение ЦЖКУ было создано в апреле 2017 года для обеспечения военных городков и воинских частей РФ энергоресурсами (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), а также для обслуживания казарменно-жилищного фонда. До этого Минобороны обслуживали подрядные организации. Их сотрудников и перевели в новое ЦЖКУ. СМИ писали, что зарплата этих людей до 1 апреля составляла около 15–35 тысяч рублей в зависимости от должности.