В Гонконге продали самый дорогой в мире участок земли

Компания Henderson Land Development, которой владеют представители одной из богатейших семей Гонконга, приобрела самый дорогой в мире участок земли. Об этом сообщает South China Morning Post.

Henderson Land Development приобрела землю по итогам аукциона. Участок в 4,3 га обошелся компании в $3 млрд, он будет застроен коммерческой недвижимостью.

В настоящий момент, отмечает издание, аналитики следят за тем, как подобная покупка повлияет на цены на недвижимость и фондовые рынки.

Ранее сообщалось, что китайский холдинг приобрел высочайший небоскреб Лондона.