СМИ: Tesla отказалась сотрудничать с Uber в области беспилотных авто

В 2016 году основатель Tesla Илон Маск отверг предложение главы Uber Трэвиса Каланика совместно работать в области беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на книгу Wild Ride Адама Лашинского, журналиста Fortune.

В книге Каланик вспоминает, что в ходе беседы предложил Маску стать партнерами. В ответ основатель Tesla долго объяснял, что это не реалистично и что тот должен сфокусироваться на том, что Uber делает.

Как выяснилось впоследствии, в Tesla разработку технологий для беспилотного автомобиля на тот момент уже называли главным приоритетом в работе. Кроме того, спустя десять дней после беседы с Калаником Маск опубликовал 10-летний план для Tesla, в котором в том числе указывалась возможность создания похожего на Uber сервиса, который позволил бы владельцам автономных автомобилей компании сдавать их в лизинг.

Неназванный источник из окружение Маска опроверг информацию о том, что тот пытался разубедить главу Uber заниматься беспилотными авто.

В апреле сообщалось, что Tesla стала крупнейшей в мире автокомпанией по капитализации.