Главные события у вас в почте
МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст
Международный валютный фонд рекомендует российским властям увеличить пенсионный возраст. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ по завершении традиционного визита сотрудников в Россию, передает РИА Новости.
Подобная мера, по мнению специалистов фонда, смягчит воздействие отрицательных демографических тенденций на рынок труда.
Ранее газета «Ведомости» писала, что экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин подготовил проект, согласно которому пенсионный возраст для женщин предлагается повысить до 63 лет, а мужчин — до 65.
Оставить комментарий