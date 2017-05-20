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МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст
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Международный валютный фонд рекомендует российским властям увеличить пенсионный возраст. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ по завершении традиционного визита сотрудников в Россию, передает РИА Новости.
Подобная мера, по мнению специалистов фонда, смягчит воздействие отрицательных демографических тенденций на рынок труда.
Ранее газета «Ведомости» писала, что экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин подготовил проект, согласно которому пенсионный возраст для женщин предлагается повысить до 63 лет, а мужчин — до 65.
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