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Эксперты назвали рубль звездой валютного рынка
Главный валютный стратег датского инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди заявил, что российский рубль является звездой валютного рынка. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Харди, информация о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщил ему некоторые секретные данные, заметно повлияла на курс доллара.
«Экономические данные по США неожиданно ухудшились достаточно сильно, чтобы сдержать ожидания по ставкам ФРС, но не настолько, чтобы спровоцировать бегство от рисков. Это ведет к росту на фондовых рынках, беспечности и спекуляциям carry. Благодаря росту цен на нефть, российский рубль сейчас — звезда валютного рынка», — сказал Харди.
Ранее сообщалось, что Трамп сообщил Лаврову секретную информацию, которая касается запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Позже Вашингтон опроверг данные сообщения.
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