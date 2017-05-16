Онлайн-продажу алкоголя ограничат до 11 часов вечера

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что после запуска продажи алкоголя по интернету время совершения покупки ограничится действующими в регионах рамками, передает RNS.

"Исполнение договора купил-продажи будет разрешено только до одиннадцати часов вечера, то есть вам должны доставить алкогольную продукцию до 11 часов вечера", — объяснил он.

Сазанов уточнил, что в регионах с более жесткими временными рамками продажи алкоголя его онлайн-реализация также будет им соответствовать.

Расплатиться за покупку алкогольной продукции через интернет можно будет как картой, так и наличными. Однако Сазанов не исключил, что Росалкогольрегулирование может обсудить возможность ограничения при покупке спиртного через интернет на наличные средства.

Ранее сообщалось, что Минфин на первом этапе предлагает разрешить продажу через интернет вина и пива и продлить его до 1 июля 2018 года.