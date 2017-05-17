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Эксперты назвали стоимость и сроки блокировки российских сайтов на Украине
На блокировку на Украине российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложения в размере $1 млрд. Так считает председатель правления интернет-ассоциации республики Александр Федиенко. Его цитирует ТАСС.
«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год — два и более и где-то в рамках государства $1 млрд», — заявил он в эфире телеканала «112. Украина».
Федиенко отметил, что заблокировать сайты возможно. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», — объяснил он. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, со временем блокировку можно будет обойти.
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.
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