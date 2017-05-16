Украина начала процесс ареста имущества «Газпрома»

«Интерфакс» Украина начала производство по взысканию штрафа с российской государственной корпорации "Газпром" в размере 172 миллиарда гривен (приблизительно 367,7 млрд рублей). Об этом рассказал представитель Антимонопольного комитета Михаил Новицкий , сообщает

По его словам, в комитет уже поступили распоряжения об открытии исполнительного производства. Новицкий также отметил, что имущества компании не хватит для того, чтобы покрыть всю сумму штрафа. Поэтому руководство компании намерено взыскать оставшиеся средства другими методами.

Ранее сообщалось, что кассационная жалоба «Газпрома», в которой компания настаивала на отмене решения судов о принудительном взыскании штрафа в пользу Украины из-за «злоупотребления монопольным положением», была отклонена Высшим хозяйственным судом Украины.