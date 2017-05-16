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Порошенко ввел санкции против Сбербанка, "Аэрофлота" и "Газпрома"
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против российских компаний. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.
"Поддержать предложения о продлении и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины (распоряжение от 26 апреля 2017 N 288-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины", — сказано в тексте указа.
В частности, под украинские санкции попали Сбербанк, "Аэрофлот", структуры "Газпрома", госкорпорация "Ростех".
Всего в перечень вошло 468 российских компаний. Также введены санкции против 1228 физических лиц.
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