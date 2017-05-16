Хедж-фонды готовятся в обвалу фондовых рынков

Крупные игроки наращивают вложения в казначейские облигации США, опасаясь скорого обвала фондовых рынков на фоне решения ФРС повысить ставку.

Фонды нарастили длинные позиции по 10-летним облигациям США, в результате чего чистая длинная позиция достигла 229119 контрактов – максимального значения с кризисного 2008 года, приводит данные Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США для завершившейся 28 февраля недели, передает MarketWatch. Стоит отметить, что еще два месяца назад чистая короткая позиция по 10-летним облигациям США составляла 409659 контрактов. Однако, рост геополитической напряженности, вызванной ядерной программой КНДР, политический кризис в ЕС , неоднозначные реформы Дональда Трампа , заставили их пересмотреть свою позицию и начать перекладывать свои средства в безрисковые активы. В то же время, необходимо отметить, что несмотря на эти геополитические риски, мировые финансовые рынки достигли новых высот. Существует много объяснений того, почему рынки могут игнорировать геополитические риски. Как считает легендарный экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис и выход Великобритании из ЕС, есть 4 ключевые причины такой "слепоты". Во-первых, даже при условии разжигания конфликтов на Ближнем Востоке, не было ни шоков, ни эмбарго, связанных с поставками нефти, а сланцевая революция в США позволила увеличить поставки относительно дешевых энергоносителей. Во время предыдущих конфликтов на Ближнем Востоке, таких как война 1973 г. в Йом-Киппур, Исламская революция Ирана в 1979 г. и вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г., нарушения поставок нефти вызвали глобальную стагфляцию и резкие коррекции на фондовом рынке.

Второе объяснение заключается в том, что инвесторы экстраполируют предыдущие потрясения, такие как теракты 11 сентября 2001 г., когда политики спасали ситуацию, оказывая поддержку экономике и финансовым рынкам с сильной монетарной и фискальной политикой. Эта политика изменила естественную рыночную реакцию. Теперь инвесторы и трейдеры готовы покупать после начального шока, поскольку падение цен на активы обычно отыгрывается за несколько дней или недель. В-третьих, конфликты в большинстве стран недостаточно сильно влияют на США или глобальные финансовые рынки либо же вообще не влияют. Санкции против России, война в Сирии или на Украине, возможный конфликт с Северной Кореей – все это никак не отражается на глобальных рынках, так как не затрагивает интересов крупнейших экономик. Даже выход Великобритании из ЕС по жесткому сценарию – это достаточно скромный риск. Да, для единой европейской валюты это будет потрясением, но фактически риск составляет всего 2% мирового ВВП. Четвертое объяснение заключается в том, что мир до сих пор избегал серьезных последствий, связанных с сегодняшними геополитическими пожарами. Прямых военных конфликтов между любыми крупными державами пока не произошло, равно как и не произошло развала ЕС или еврозоны.