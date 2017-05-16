Такой бездолговый курс

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) констатировало серьезные проблемы с украинским государственным долгом: в ближайшие четыре года кредиторы взыщут со страны более 20 миллиардов долларов. Если в 2017-2018 годах рассчитаться по обязательствам Украина сможет без особых затруднений, то дальнейшие выплаты оказываются под вопросом — как из-за тяжелого состояния экономики, так и по внутриполитическим причинам.

S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне B-. Какого-то явного ухудшения финансового состояния страны в последние месяцы не произошло, а значит, и причин снижать оценку нет. Данный показатель находится на пять ступеней ниже инвестиционного, что по сути означает: дефолт не слишком вероятен, но исключать такую угрозу в принципе нельзя.

МВФ, В последние годы Киев в основном наращивал внешние долги, чему способствовал благоприятный внешнеполитический климат. США, ЕС ЕБРР и другие учреждения были готовы кредитовать страну даже несмотря на ее сложное экономическое положение. В результате за восемь лет внешний государственный долг вырос на восемь миллиардов долларов — с 37 до 45 миллиардов.

Справедливости ради стоит заметить, что тенденция к увеличению внешних обязательств была зафиксирована еще при прежнем режиме (с 26,5 до 37 миллиардов долларов в 2010-2013 годах), но тогда это происходило при более благоприятной экономической конъюнктуре. Долги увеличивались на фоне роста ВВП, причем он имел место и в долларовом выражении.

На начало 2014 года внешний госдолг составлял едва ли 20 процентов ВВП. После кризиса 2014-2015 годов номинальный долларовый ВВП рухнул почти в два раза, опустившись до 90 миллиардов долларов. Соответственно, сейчас внешний государственный долг составляет примерно половину от объема экономики страны. Метаморфоза впечатляет, если сравнивать и с международными резервами: в 2010 году они составляли 100 процентов от внешнего госдолга, в 2014-м — 54 процента, в 2017-м — около 33 процентов.

Если в предыдущие годы государство аккумулировало долги, то теперь по ним предстоит рассчитываться. Разумеется, Украина продолжит занимать, но сальдо будет отрицательным: по сути все заимствования будут уходить на рефинансирование старых кредитов и выплаты по евробондам. С учетом процентов объем погашения в 2017-2020 годах должен составить около 20 миллиардов долларов.

На текущий и следующий год придется около трети этой суммы — 5,5 миллиарда долларов. В S&P считают, что закрыть эти платежи Киев сможет без проблем. Помощь тут окажет и возможное размещение еврооблигаций. Такое же мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал гендиректор инвесткомпании «Форум» Роман Паршин: «В 2017 году Украина должна погасить в общей сложности 2,6 миллиарда долларов и, скорее всего, погасит: один миллиард — это размер транша МВФ, 600 миллионов — средства, выделенные ЕС, оставшийся миллиард планируется получить в ходе грядущего размещения бондов на соответствующую сумму. Причем вновь выпущенные облигации с большой долей вероятности купят — доходность 8-8,5 процента».

Ситуация начнет меняться в следующем году, но настоящие проблемы ожидают Киев в 2019-м. Суммарно в 2018-2019 годах Украине придется найти более 10 миллиардов долларов на погашение внешнего долга. Внешнее финансирование в таком объеме на данный момент выглядит крайне сомнительным. Следовательно, придется изыскивать внутренние источники. Но для этого, по мнению аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко , нужно запустить экономический рост.

«Для того чтобы хотя бы приблизиться к той черте, когда выплата всех долгов возможна, ВВП Украины должен расти ежегодно высокими темпами, ведь сам объем долга и процентов по обязательствам — это 21 процент от ВВП в текущем году. А по всем прогнозам, ВВП страны вряд ли достигнет трех процентов в 2017 году, а в 2018-м перевалит рубеж в 3,5 процента. С такими темпами единственный вариант соблюдать графики платежей — это продолжать эксплуатировать резервы Национального банка Украины, привлекать финансирование на внешних рынках за счет размещения еврооблигаций, а также брать новые кредиты. Но денег, выделенных МВФ, при всем желании не хватит для решения всех проблем», — считает эксперт.

Заметим, что перечисленные обязательства не включают кредит, полученный Украиной от России в 2013 году. В конце марта Лондонский суд фактически принял сторону России, Киев подал апелляцию, но шансы на успех трудно оценить как высокие. Ко всему прочему, есть еще и реструктурированный международными инвесторами в 2015 году долг. Если Украина сумеет повысить номинальный ВВП к 2019 году до 125 миллиардов долларов, а экономический рост превысит четыре процента, все равно придется погашать около 40 процентов от имеющегося на данный момент тела долга. То есть даже стабильный рост в нынешней ситуации имеет для Киева неприятные последствия.

Таким образом, долговая проблема может быть решена при стабильных темпах роста на пять и более процентов в ближайшие годы, причем налогооблагаемая база должна расти примерно теми же темпами. Но для этого Украина должна совершить экономическое чудо. Не исключено, что тут поможет предлагаемая МВФ программа реформ, однако она будет означать как минимум краткосрочное резкое понижение уровня жизни. Такой шаг для государственных властей равносилен политическому самоубийству, особенно с учетом грядущих в 2019 году президентских выборов.

По мнению Яковенко, единственный вариант для Украины — продолжать идти по пути «слепого согласия» с требованиями кредиторов. Но перераспределение доходов государства в сторону исполнения долговых обязательств не позволит наладить главное — экономику и производство. «Поэтому Украина и дальше будет ехать на "старых чемоданах", таких как тяжелая и оборонная промышленность и традиционное сельское хозяйство», — считает эксперт.

Нарастающие экономические проблемы внутри страны будут служить препятствием для выплат более крупных обязательств в 2019 году. При этом в случае принятия программы МВФ в конечном виде макроэкономические показатели на время ухудшатся, что не позволит эффективно использовать инструменты привлечения средств с внешних рынков. По оценке Романа Паршина, никто не гарантирует, что после 2018 года украинские долговые обязательства будут пользоваться хоть каким-то спросом.

«Скорее всего, уже к началу следующего года институциональные инвесторы, с которыми у Украины есть договоренность, будут устраивать масштабные распродажи принадлежащих им бумаг, как это уже сделал американский Franklin Templeton. По мере приближения сроков выплат и рассеивания надежд на получение необходимых для их совершения средств, долги Украины будут очень быстро менять владельцев, пока наконец не превратятся в мусор после объявления технического дефолта. Такой сценарий сейчас наиболее вероятен», — резюмировал специалист.