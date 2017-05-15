Киркорову дали время для выплаты всего долга по кредиту в 25 млн рублей

Хамовнический суд Москвы отложил на 22 мая рассмотрение иска орловского банка «Церих» Агентства по страхованию вкладов о взыскании задолженности на сумму 25 млн рублей по кредитным договорам. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

«Перенести заседание попросил представитель ответчика. Он заявил, что большая часть суммы по кредитным договорам выплачена и просил время, чтобы артист мог погасить весь долг, — сказала она. — В этой связи заседание отложили на 22 мая в 10 часов 10 минут».

Поводом для обращения банка «Церих» и АСВ в суд стали два кредита , которые король российской поп-эстрады взял у обанкротившегося впоследствии банка в 2015 году. Он занял 10 млн и 12,8 млн рублей под 26% годовых. Артист выплачивал проценты по кредитам, пока в феврале 2016 года ЦБ не отозвал у «Цериха» лицензию.

Ранее пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский заявил порталу Life.ru, что никаких проблем с возвратом кредитов у артиста нет. Он назвал сложившуюся ситуацию «стандартной». «По закону о банкротстве все долги банка и все документы передаются в суд и после передаются в другую финансовую организацию, которой после и выплачивается долг», --сказал он.

Банки довольно часто судятся со звездами шоу-бизнеса из-за кредитов. Так, в 2014 году иск к певцу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) подавал в Дорогомиловский суд столицы «Метробанк» . Кредитному учреждению артист задолжал 410 тысяч долларов. Процесс закончился мировым соглашением. В 2016 году в Тверском суде Москвы иск к шоумену Николаю Фоменко предъявлял банк «Открытие» , требуя выплаты 64,6 млн рублей. Районная инстанция удовлетворила требования, но на стадии апелляции право требования по кредиту выкупил знакомый артиста. Он не стал требовать с Фоменко долг. Дело было закрыто.