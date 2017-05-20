"Одобрить предложение о невыплате вознаграждения члену Совета директоров А.В. Улюкаеву", — говорится в решении совета директоров "Газпрома".

Данное предложение внесено на рассмотрение годового собрания акционеров, которое запланировано на 30 июня.

Суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева и разрешил ему два часа прогулок в день. При этом ранее сам министр попросил в суде избрать ему другую, более мягкую меру пресечения. Он рассказал о состоянии своего здоровья, сообщив, что страдает атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями, связанными с сосудистой системой. Защита настаивала на необходимости прогулок, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного, а позднее заявила о необходимости его госпитализации из-за ряда хронических заболеваний.