В России началась масштабная проверка продуктов питания

С 15 мая Росстандарт запустит пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам - ГОСТам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.



Сейчас ГОСТы представляют собой добровольную систему сертификации. Если производитель решил работать по этим стандартам, его продукция должна соответствовать требованиям, выработанным в России. В рамках проверки Росстандарт начнет принимать заявки от производителей на участие «в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов».



По данным РИА Новости, «только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС)». Кроме того, их внесут в специальный реестр на сайте Росстандарта.



Если производитель без разрешения пометит свою продукцию ГОСТом, его привлекут к ответственности по законодательству о защите интеллектуальной собственности. За такие нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение может быть наложен административный штраф до 500 тысяч рублей.



Пилотный проект по проверке продуктов в 2017 году стартует в семи регионах: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и в Крыму. С 2018 года проверки начнут проводиться по всей территории России. Участие в сертификации останется добровольным.