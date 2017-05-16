Десятки тысяч граждан не могут забрать пенсионные накопления

«Коммерсант» В 2016 году россияне подали 12 миллионов заявлений о смене пенсионного фонда или управляющей компании, но положительное решение было принято лишь по половине из них. Об этом пишет

По данным издания, из-за сложившейся ситуации клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) подали «десятки тысяч» жалоб. «На текущий момент зарегистрировано более 40 тысяч жалоб граждан, которые по переходной кампании 2016 года получили отказ в переводе накоплений в НПФ Сбербанка , и они продолжают поступать», - рассказал газете коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк. Активно консультирует клиентов, получивших отказы в переводе накоплений, и « ВТБ Пенсионный фонд »: организации пришло 2,3 тысячи подобных обращений.

Корень проблемы сами пенсионные фонды видят в порядке перехода граждан из НПФ в НПФ. «Принципиально важно для наведения порядка, чтобы информирование клиентов обо всех рисках при переходах было возложено на текущего страховщика, а не на ПФР», - пояснил президент АНПФ Сергей Беляков

Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов заявил, что из-за серьезного роста количества жалоб единственная для граждан возможность отстоять свои права – это обращение в суд и правоохранительные органы

Данные Центробанка также свидетельствуют о росте жалоб на невозможность перевода накоплений в НПФ. К середине мая 2017 года количество обращений в десятки раз превысило общее число таких заявлений за весь 2016 год. Сейчас ЦБ вместе с Пенсионным фондом России (ПФР) выборочно проверяет порядок предоставления негосударственными фондами в ПФР уведомлений о новых договорах. Банк России выступает «за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме », отмечает «Коммерсант».

Законопроект об изменении порядка переходов клиентов НПФ обсуждается отраслью около полутора лет, но до чтений в Госдуме документ пока не дошел.