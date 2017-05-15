Летом рубль ждет десятипроцентное ослабление и сильные колебания

Сегодня курс рубля вряд ли будет испытывать серьезные колебания в отсутствие каких-либо определяющих для этого новостей. Впрочем, такая ситуация может продлиться не так уж и долго, уже летом, как прогнозируют, например, в Минэкономразвития , национальная валюта может ослабеть минимум на 10 процентов к доллару США.

По мнению ведомства, случится это из-за ослабления текущего счета платежного баланса в результате роста импорта и, соответственно, роста спроса со стороны населения и сильного, пока еще, рубля.

Стоит признать, что Минэкономразвития, связывая возможное ослабление рубля с изменением и ослаблением текущего счета, вполне справедливо предсказывает ослабление нацвалюты. Многие эксперты связывают потенциальное негативное движение курса с возможным снижением нефтяных цен. Подтвердить, что будет так - сложно, тем более что пока рынок ожидает продления соглашения о сокращении добычи и наоборот - роста стоимости черного золота.

Одно вероятно - пока соглашение, если его все-таки продлят, наберет силу, рубль точно будет испытывать серьезные колебания.

А помочь ему слабеть могут, во-первых, предполагаемое снижение ставки ЦБ у нас и повышение ставки ФРС в США в июне. Как и тот факт, что правительство заинтересовано в слабом рубле, так как сильный рубль увеличивает дефицит бюджета.

Пока же рубль в пятницу вел себя по разному к доллару и евро. Утром в рамках индексных торгов он слабел к валюте Нового Света и креп к евро, а вот вечером на фоне немного слабеющей нефти слабел уже по отношению сразу к обеим валютам. Впрочем, стоит признать - как утром колебания курса были совсем невелики, так и вечером.