Где Украина возьмёт деньги на погашение долгов

В ближайшие четыре года Украине придётся вернуть кредиторам около $20 млрд. Изыскивать средства для погашения долгов администрации Порошенко всё сложнее: отсутствие реформ не позволяет стране зарабатывать, а новые займы дают неохотно. Ситуация осложняется тем, что в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы, в преддверии которых правительство опасается идти на непопулярные в народе меры. RT выяснял, как официальный Киев собирается платить по счетам и может ли Украина объявить дефолт.

По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить долги и проценты за их обслуживание на сумму свыше $20 млрд. Это больше, чем золотовалютные резервы страны. Как свидетельствует отчет Национального банка, по состоянию на 1 мая золотовалютный резерв страны составляет $17,17 млрд. Фактически сейчас платить по счетам Украине нечем.

Долговая копилка Вести переговоры о реструктуризации долга на сумму $19,3 млрд Украина начала в 2015 году под руководством бывшего министра финансов Натальи Яресько. В конце августа 2015 года ей удалось договориться с кредиторами о списании 20% основного долга, а также передвинуть сроки погашения займа на четыре года — с 2015-2023 на 2019-2027 годы.

Держатели еврооблигаций получили 20-летние государственные деривативы (документ, который обязывает приобрести ценные бумаги) пропорционально своей доле. Деньги по ним будут выплачиваться в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины. Например, если средний рост ВВП составит 3%, то выплат не будет. При росте ВВП от 3% до 4% держатель получит следующий процент от суммы долга: 15% минус показатель роста ВВП, а при росте ВВП свыше 4% — 40% суммы долга минус показатель роста ВВП. Выплаты процентов по государственным деривативам станут возможными, когда номинальный ВВП страны составит $125,4 млрд, что в полтора раза превышает показатели прошлого года.

На момент реструктуризации планировалось, что в ближайшие годы Украина проведёт реформы и сможет привлечь инвестиции. Но правительство оказалось не готово к радикальным реформам. В результате усугубились внутренние проблемы и сократился приток капитала в страну.

По данным исследования компании Ernst&Young, Украина находится на первом месте среди 41 стран с самым высоким уровнем коррупции.

В прошлом году стране удалось привлечь около $4 млрд иностранных инвестиций, из которых около $3 млрд российские банки направили на докапитализацию своих украинских «дочек». Украинские националисты выступили против их работы на Украине, и сейчас финансовые учреждения ищут покупателей на свои активы.

Взыскать по суду

В нынешнем году Украине придётся выплатить внешним кредиторам относительно небольшую сумму — $2,6 млрд, ещё $3 млрд необходимо вернуть России. Речь о долге правительства Николая Азарова , которое Россия через еврооблигации по британскому законодательству предоставила в декабре 2013 сроком на два года для выполнения Украиной своих обязательств перед бюджетниками. Но в декабре 2015 года премьер Арсений Яценюк отказался возвращать займ и потребовал от России пойти на те же условия реструктуризации, что и другие иностранные кредиторы. Стороны так и не смогли договориться, а Украина допустила технический дефолт.

В конце марта Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана вернуть России $3 млрд и начисленные проценты.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — говорится в пресс-релизе Министерства финансов России

Украина обжалует это решение в Апелляционном суде Лондона.

Между молотом и наковальней В 2018 году Киеву надо вернуть $3,9 млрд, тогда как в 2019 году в период проведения президентских выборов придётся возвращать уже $7,5 млрд. Ситуация осложняется тем, что в 2019 году в преддверии президентской гонки правительство В 2018 году Киеву надо вернуть $3,9 млрд, тогда как в 2019 году в период проведения президентских выборов придётся возвращать уже $7,5 млрд. Ситуация осложняется тем, что в 2019 году в преддверии президентской гонки правительство Владимира Гройсмана будет вынуждено повышать социальные стандарты, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Но денег на эти цели нет. Поэтому правительству придётся проводить непопулярную пенсионную реформу (отменять льготы, увеличить минимальный стаж с 15 до 25 лет), что позволит сделать работу Пенсионного фонда бездефицитной. Тогда можно будет незначительно увеличить размер выплат.

Деньги можно взять и за счёт продажи земли сельскохозяйственного назначения, на чём настаивает МВФ . Однако эта мера способна вызвать недовольство по всей стране: селяне уже перекрывали дорогу для президентского кортежа Петра Порошенко с требованием не продавать участки. Но только так сейчас можно привлечь инвестиции.

«Если примут земельную и пенсионную реформы, в Украине начнётся мощный экономический подъем, который будет приторможен только кризисами США и Китая», — считает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Если провести непопулярные реформы и найти деньги не удастся, то Украине будет нечем платить по своим обязательствам и придётся объявить дефолт.

Фактически Петр Порошенко оказался перед выбором: проводить реформы, возвращать долги и пожертвовать политическим рейтингом либо допустить дефолт и падение уровня жизни населения сразу после президентских выборов. Какое решение он примет — покажет время.