Российский рынок труда конкурентоспособнее китайского

Создавать производства в России сейчас менее затратно, чем в Китае, не говоря уже о странах Европы. К такой ситуации привела девальвация российской валюты, в результате чего в России резко снизилась стоимость рабочей силы. Работники обрабатывающей промышленности в России сейчас получают зарплаты на 20% ниже, чем их коллеги в Китае. Такую оценку сделали в департаменте исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ РФ в специальном материале «Валютный курс и конкурентоспособность экономики». В 2014–2016 годах, когда рубль испытывал максимальное давление из-за цен на нефть, российские рабочие получали в валютном эквиваленте и вовсе на 37% меньше китайских. Но и разница в 20% еще позволяет России сохранять конкурентное преимущество на глобальном рынке труда, уверены в ЦБ. Эксперты отмечают, что низкие затраты бизнеса на оплату труда — не всё что нужно, чтобы выиграть глобальную конкуренцию.

К обрабатывающей промышленности относятся химические, деревообрабатывающие предприятия, металлообработка и машиностроение, пищевое, текстильное и целлюлозно-бумажное производство, швейная и обувная промышленность, производство строительных материалов.

По расчетам департамента ЦБ на основе данных международной аналитической компании CEIC и Росстата , среднегодовая зарплата в добывающих отраслях в 2016 году составила в Европе €30 тыс., в Китае — до 9 тыс., в России — до 6 тыс.

После падения нефтяных цен и, как следствие, курса рубля годовая заработная плата в валютном выражении в российских обрабатывающих отраслях в 2014–2016 годах резко снизилась, оказавшись на 37% ниже китайской, оценили в ДИП Банка России. В результате ее размер стал сопоставим с заработной платой в Турции.

После роста цен на нефть во второй половине 2016 — начале 2017 года укрепление рубля привело к тому, что заработные платы в обрабатывающих отраслях в России хоть и выросли, но остались ниже китайских на 20%, сохраняя относительное конкурентное преимущество по стоимости труда, также отметили в департаменте ЦБ.

«Такое снижение уровня зарплат отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты», — объясняется в аналитическом исследовании.

Вместе с тем, уверены в ДИП, рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. При этом «искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения». В ЦБ уверены, что конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты — это «ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества и эффективности производства, благосостояния населения».

Опрошенные «Известиями» эксперты и представители бизнеса подтверждают выводы департамента Банка России и подчеркивают, что добиться низких затрат для компаний на оплату труда еще не значит выиграть конкурентную гонку.

— Зарплаты россиян в легкой промышленности уже 3–4 года находятся на уровне китайских, — рассказал президент Союзлегпрома Андрей Разбродин . — В этом плане мы давно конкурентоспособны. Но по главным показателям — доступность кредитных средств, наполненность рынка, спрос — мы сильно уступаем.

Он приводит в пример ситуацию, сложившуюся за последние два года в заказах торговых сетей.

— Торговые сети стали больше заказывать у отечественных производителей в связи с кризисом: наши цены ниже, качество лучше, не нужно тратиться на логистику. Но несмотря на переориентировку сетей, мы не смогли выполнить их заказы даже на 50%, — сетует президент Союзлегпрома.

Хотя теоретически рабочим в России и можно платить меньше, чем в Китае, бума переноса в Россию производств глобальных корпораций пока не случилось.

— Пока о массовом переносе производств из Китая в Россию не слышно, — констатировал эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев . — Соотношение зарплат в России и Китае, качнувшееся в эту сторону, вызвано сочетанием таких факторов, как замедление роста зарплат в России, помноженное на девальвацию рубля, которая даже с учетом некоторого его укрепления в последнее время опережает девальвацию юаня, — пояснил он.

По его мнению, тот факт, что стоимость рабочей силы в России подешевела до конкурентоспособного уровня, с учетом всё еще достаточно высокого образовательного и профессионального уровня, а также относительной дешевизны сырьевых ресурсов, «могло бы стать фактором, ускоряющим промышленное развитие в стране, вызвать приток инвестиций и, главное, технологий вместе с открытием производственных подразделений промышленных зарубежных компаний».

При этом в целом он не пожелал бы российской промышленности принять китайские производства.

— Китай может быть заинтересован в переносе на нашу территорию своих вредных производств, а не передовых в технологическом плане предприятий. К тому же они предпочитают завозить своих работников, — добавил он. — Предпочтительнее было бы иметь дело с технологически продвинутыми европейскими производствами.

Например, полезно было бы перенести к нам производство комплектующих деталей и компонентов для автомобильной промышленности, да и вообще для машиностроения, где уровень локализации производства остается достаточно низким.

Как рассказали «Известиям» на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), в 2014 году средние зарплаты сотрудников ММК составили 47,2 тыс. рублей ($1242 — расчеты «Известий»), в 2015-м — 51,8 тыс. ($849), в 2016-м — 55,1 тыс. ($824).

Другие компании обрабатывающей отрасли не смогли предоставить оперативных комментариев.

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