Глава ВТО назвал условия успеха проекта Шелкового пути

Инициатива "Один пояс – один путь" во многом зависит от Китая, и лучшее, что Пекин может сделать для успешной реализации этого глобального проекта, это продолжить свой экономический рост, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.

Китай является основным инвестором и главным инициатором проекта, на форуме в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении страны значительно увеличить инвестиции в различные проекты инициативы "Один пояс – один путь".

"Некоторое время глобальная экономика получала значительную выгоду от экономического роста Китая, и я считаю, что действующий порядок устроен так, чтобы удостовериться в том, что Китай сохранит стабильный уровень роста. Тогда мировая экономика вместе с Китаем сможет выбраться из этой инертной ситуации, в которой мы сейчас находимся. И лучшее, на что мы можем надеяться, это дальнейший быстрый рост в Китае", — сказал Азеведо в интервью телеканалу CGTN, комментируя слова Си Цзиньпина.

Он также отметил успех китайских властей в решении проблемы низкого уровня жизни: "Мы наблюдали за тем, как Китай за 40 лет смог вывести из нищеты 800 миллионов человек, и я думаю, что это все благодаря торговому потенциалу, многое здесь касалось торговли и взаимосвязи". Азеведо добавил, что остальной мир должен реализовывать подобную китайской модель по решению этого вопроса.

Гендиректор ВТО также сообщил, что организация подписала "соглашение с властями Китая о том, что правительство КНР в партнерстве с ВТО будет обеспечивать техподдержку не только предприятиям, но и властям этих стран (Шелкового пути – ред.), связи которых довольно ограниченны и они нуждаются в создании торговой инфраструктуры". "Мы собираемся помочь им в создании условий, которые были бы благоприятны для бизнеса малых и средних компаний", — заключил Азеведо.