IT-система РЖД подверглась хакерской атаке

Вирусная атака была проведена на IT-систему РЖД , вирус уже локализован. Об этом сообщили в компании.

«На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — цитирует ТАСС сообщение.

В РЖД отметили, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было.

Ранее в ЦБ заявили о массовых кибератаках на банки.

Сообщалось, что организации в десятках стран, включая Россию, пострадали от вируса-вымогателя WannaCry.