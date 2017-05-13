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IT-система РЖД подверглась хакерской атаке
Вирусная атака была проведена на IT-систему РЖД, вирус уже локализован. Об этом сообщили в компании.
«На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — цитирует ТАСС сообщение.
В РЖД отметили, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было.
Ранее в ЦБ заявили о массовых кибератаках на банки.
Сообщалось, что организации в десятках стран, включая Россию, пострадали от вируса-вымогателя WannaCry.
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