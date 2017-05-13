Правительство поддержало увеличение штрафов за нарушения при трудоустройстве инвалидов

Правительство России поддержало законопроект, предлагающий увеличить штрафы для работодателей, которые нарушают права инвалидов при трудоустройстве. Соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность юридических лиц за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приёме на работу инвалида в пределах установленной квоты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, автором законодательной инциативы выступило Заксобрание Краснодарского края. Она предусматривает установление для юридических лиц административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, в то время как на данный момент он составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Согласно отзыву правительства, предлагаемые законопроектом меры будут способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства России о квотировании рабочих мест для инвалидов.