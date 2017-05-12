Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая

Представитель компании, ответственной за разгон облаков в Москве 9 мая, отметил, что она не ставила перед собой задачу по обеспечению "безоблачного неба". За услуги компании полагалось 98 млн руб.

"Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях", - отметил в письме РБК замдиректора Агентства атмосферных технологий» (АТТЕХ) Василий Мартанов.

За оценкой выполненных услуг Мартанов предложил обратиться московскому городскому специализированному управлению по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства, который выступает заказчиком.

Отметим, воздушная часть парада на Красной площади 9 мая была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. На разгон облаков 1 и 9 мая и 12 июня город выделил 300 млн руб.