Сбербанк планирует запустить потребкредитование без визита в банк

Сбербанк скоро запустит дистанционное оформление населению потребительских кредитов без визита в банк, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Торбахов на пресс-конференции.

"Оформить потребительский кредит без визита в банк уже возможно, только пока для наших зарплатных клиентов, ... это огромное количество наших клиентов", - отметил Торбахов.

"В скором времени подобные возможности появятся для всех наших клиентов", - сообщил Торбахов, добавив, что банк об этом объявит позже.