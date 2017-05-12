Иностранцы вынудят рубль укрепляться в конце мая

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Следующая неделя обещает стать достаточно спокойной, а изо всех предстоящих событий стоит выделить информацию по количеству буровых установок и запасов сырья в США и данные по ВВП РФ за первый квартал 2017 года.

По нефти особых сюрпризов ожидать не стоит: буровые растут уже 11 недель подряд, а продолжающаяся стратегия новой администрации США по достижению энергетической независимости все так же актуальна.

Гораздо интереснее ситуация складывается по рублю, который после небольшого перерыва, казалось бы, вновь рвется в бой и движется вверх. Безусловно, одним из факторов, играющих на руку рублю, является позитив на рынке нефти, однако поддержку национальной валюте оказывают еще и восстанавливающаяся экономика, и привлекательность российских активов для иностранных инвесторов.

ВВП продолжает расти: в последнем квартале 2016 года он укрепился на 0,3%, за первые три месяца 2017 ожидаются цифры около 0,4%.

Инфляция остается на сравнительно низком уровне, что совместно с понижением ключевой ставки должно подстегнуть деловую активность и стимулировать население активнее тратить сбережения. Словом, достаточно привлекательные условия для инвестирования в самые перепроданные фондовые активы в мире.

Дополнительную поддержку национальной валюте должно будет оказать начало налогового периода 15 мая, пик которого придется на 25 мая, когда уплата НДС, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов будет завершена.