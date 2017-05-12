Талонная бедность

Минфин поддержал запуск программы продуктовых талонов в России. Ожидается, что инициатива обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Правительство надеется убить двух зайцев разом: оказать поддержку миллионам малоимущих и помочь отечественному производителю, подстегнув спрос на наши товары. Четкие параметры программы пока не определены. Эксперты полагают, что она начнет действовать не ранее 2018 года.

Подзабытые экономические инструменты советской эпохи постепенно возвращаются к жизни. Государство уже начало выпускать облигации для населения — у желающих снова есть возможность одолжить деньги правительству. Кроме того, в обозримом будущем нуждающиеся россияне получат на руки продуктовые талоны.

Обе программы — «народных облигаций» и продовольственных карточек — население чаще всего связывает с проблемами, что неудивительно. Первая напоминает о регулярных дефолтах, которые в прошлом допускало государство по своим обязательствам; вторая ассоциируется с тотальным дефицитом товаров и недостатками плановой экономической системы.

Но, как говорят власти, такие параллели проводить в современных условиях не стоит. Финансовая система России стабильна: госдолг находится на низком уровне, золотовалютные резервы превышают 400 миллиардов долларов, а пустых полок в магазинах давно не видели.

В таких условиях государство может себе позволить эксперименты, тем более что «советские» инструменты внедряются не только ради населения, но и ради поддержки и развития разных секторов экономики. Финансового — в случае с «народными ОФЗ», агропрома — в случае с талонами на питание.

Разумеется, одной только поддержкой сельского хозяйства дело не ограничится. В России действительно много людей, нуждающихся в помощи.

«По данным Всемирного банка, из-за инфляционного шока, девальвации и рецессии в 2015 году уровень бедности в России поднялся с 11,2 до 13,4 процента. Численность бедного населения увеличилась на 3,1 миллиона человек, достигнув в общей сложности 19,2 миллиона человек. Показатели 2016 года вряд ли сильно улучшились из-за продолжающейся рецессии», — комментирует аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин

Складывается рискованная ситуация. Рост уровня бедности ведет к тому, что все большей граждан выпадает из экономики, снижая уровень потребления. Это, в свою очередь, охлаждает саму экономику и замедляет ее рост. Далее как по спирали: без приемлемого роста ВВП благосостояние людей не восстановится.

«Кардинальному сокращению уровня бедности способствовал бы быстрый запуск системы продовольственных карточек. У малоимущих слоев большая часть расходов идет именно на продукты питания. Система поддержки способствовала бы существенному повышению их уровня жизни и возвращению людей в экономический оборот», — полагает Нигматуллин.

Алексей Михеев. «Программа направлена на помощь семьям, которые за последние четыре года оказались за чертой бедности. Число таких семей продолжает увеличиваться. По предварительной оценке, талонами можно охватить 13 миллионов человек», — объясняет член экспертно-консультационного совета при Росимуществе , доцент МГИМО

Минпромторг — инициатор появления продовольственных карточек — заручился поддержкой Минфина и Минэкономразвития . Но пока не определена ни дата запуска программы, ни объемы трат государства.

«Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — говорил в феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Его заместитель Виктор Евтухов оценивал стоимость выпуска талонов в 300 миллиардов рублей.

Предполагается, что обладатель карточки сможет купить определенные товары только отечественного производства. В список, одобренный Минздравом , вошли хлеб, мука, крупы, макароны, картофель, овощи и фрукты, сахар и соль, вода, яйца, растительное масло, мясо, рыба и молоко. Сигареты и алкоголь приобрести не получится.

«Живых» денег от правительства ни карточка, ни ее владелец не увидят: на нее будут перечисляться баллы. Накопить их не получится, непотраченные баллы сгорают. Так государство собирается стимулировать потребление скоропортящихся товаров, произведенных в России. По замыслу инициаторов, человек получает баллы, быстро их тратит и быстро потребляет продукты. У него остается больше свободных денег, его уровень благосостояния приподнимается, а сельхозпроизводители получают дополнительный драйвер роста.

«Стартануть» с этой программой, если пользоваться формулировкой Мантурова, в 2017 году вряд ли удастся. Хотя Минфин и благословил выпуск продуктовых талонов, четкие рамки (окончательный объем ассигнований или, например, уровень материального достатка претендующих на помощь россиян) пока так и не заданы. Эксперты полагают, что государство запустит программу в 2018-м, увязав ее с выборами.

Тимур Нигматуллин из «Финама» допускает, что инициативу реализуют именно в следующем году. Он отмечает, что программа в большей степени является социальной, нежели экономической. «Ослабление рубля и продэмбарго в достаточной мере поддерживают отечественных производителей, их продукция получила существенное конкурентное преимущество на местном и глобальном рынках», — пояснил он.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал согласен, что программа позволит смягчить общий уровень социальной напряженности: «Сейчас в России насчитывается около 23 миллионов малоимущих. Скорее всего, получателями помощи будут не все, в некоторых случаях программа будет оказываться адресно, на семью. Судя по всему, можно говорить примерно о 15 миллионах получателей. Стоимость реализации программы оценивается в 300 миллиардов рублей, это большие деньги для бюджета. Выделить такую сумму Минфин сейчас точно не сможет, если только ценой урезания других расходных статей. Но в 2017 году никто и не собирается вводить продуктовые карты, это сделают в 2018-м».

В целом Сигал оценивает программу продовольственной помощи положительно и считает ее одним из самых эффективных способов поддержки населения. «К минимуму сведена вероятность мошенничества и обналичивания. В ином случае правительству пришлось бы усиливать денежную помощь за счет пособий, но это весьма опасный вариант с точки зрения монетарной политики. Да и эффективность такой помощи относительно низка», — резюмировал эксперт.