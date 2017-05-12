Выпускники школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей

Большинство московских старшеклассников знают, в какой сфере они будут трудиться. В ходе исследования, проведенного совместно аналитическим центром НАФИ и НИУ ВШЭ , 26% школьников сообщили, что хорошо осведомлены о возможных местах работы, а 61% имеют общее представление о том, куда смогут устроиться после окончания учебы. Никакого понятия о своей будущей работе не имеют только 13% учащихся.

В то же время школьники имеют очень слабое представление об уровне зарплаты в тех сферах, которые они выбрали. 66% респондентов заявили, что вообще ничего не знают об стартовой заработной плате молодых специалистов, 25% знают лишь приблизительно, и лишь 9% ответили, что имеют точное представление об оплате труда. По их мнению, выпускники вузов при поступлении на работу могут расчитывать на зарплату в среднем около 83 тыс. рублей.

Об уровне зарплаты опытных специалистов старшеклассники говорят с большей уверенностью. Совсем ничего об этом не знают 53%, знают в общих чертах 32%, а хорошо осведомлены 14%. Они считают, что зарплата опытных специалистов составляет в среднем 172 571 рубль.

Большинство участников опроса (65%) считают, что на рынке труда больше всего востребованы специалисты с высшим образованием. 20% заявили, что среднее специальное образование дает в этом смысле больше преимуществ.

В ходе опроса старшеклассники также поделились своим видением предпринимательской деятельности. Для открытия собственного дела, по их мнению, нужны в первую очередь деньги (66%) и связи (31%). Опыт и специальное образование назвали необходимым условием по 19% респондентов, личные качества — 17%. Оригинальная бизнес-идея является залогом успеха предпринимательской деятельности по мнению 8% школьников, веру в успех назвали 7%.

— Скорее здесь мы можем говорить не о выборе профессии, а о выборе учебного заведения и специальности, — пояснила «Известиям» управляющий партнер сообщества «HR-эксперты» Виктория Пятница . — А вот кем они будут работать после окончания вуза — большой вопрос. Не секрет, что много выпускников идут работать не по своей специальности.

Что касается зарплатных ожиданий московских школьников, то, по мнению, эксперта, они не так уж и далеки от реальности: даже по одной и той же специальности и позиции зарплата в разных компаниях может отличаться в разы.

Директор столичного Центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский отметил, что доля тех, кто имеет представление о вариантах будущего трудоустройства, ощутимо выросла за последние годы. К примеру, в конце 1990-х большинство выпускников не знали, в какой профессии будут реализовываться. Смутные представления столичных выпускников об уровне зарплат в их профессии эксперт объяснил просто: специалисты, которые занимаются со школьниками профориентацией, не ставят во главу угла тему заработной платы.

— Если бы пять лет назад первокурсника педуниверситета спросили: «Согласен ли ты с утверждением, что средняя зарплата учителя в Москве будет зашкаливать за 75 тыс.?», он был бы, мягко говоря, очень удивлен, — сказал Ефим Рачевский. — Такое казалось фантастикой, а сейчас это реальность. Две недели назад я объявил вакансию учителя истории, и за это время откликнулись уже больше 20 претендентов.

При этом он отметил, что за последние годы предпочтения школьников в выборе профессии сильно изменились. Если 5–6 лет назад многие выпускники хотели идти на управленческие специальности, чтобы стать чиновниками, то сейчас таких стало в четыре раза меньше. Восемь лет назад связывали свое будущее с инженерными специальностями, естествознанием и математикой 20–26% старшеклассников, а сегодня — почти 50%.