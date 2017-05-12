Бензин подорожал за майские праздники

Майские праздники заставили цены на бензин вырасти во всех российских регионах. Самое большое повышение зафиксировано в Южном федеральном округе — там стоимость топлива увеличилась на 14 копеек за литр. Основная причина — начало дачного сезона, объясняют эксперты. В дальнейшем цены стабилизируются и такой сильной волатильности не будет.

Средняя стоимость бензина Аи-92 за 1–5 мая по сравнению с концом апреля выросла на 6 копеек, до 36,41 рубля за литр, свидетельствуют данные издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов», которое еженедельно выпускает Thomson Reuters . С начала года рост цен составил уже 85 копеек, или 2,4%. Меньше всего за майские праздники цена выросла в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах — на 3 копейки. В Южном же федеральном округе (ЮФО), темпы роста в котором стали рекордными, стоимость бензина увеличилась на 14 копеек, до 37,96 рубля за литр.

— На розничном рынке проснулся спрос. У населения ряда регионов страны начался дачный сезон: возделывание огородов, строительные работы на участках, — то есть все те работы, которые традиционно «оживляются» на даче весной в связи с праздничными днями в мае, — рассказал «Известиям» ведущий аналитик «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

Особо эксперт отметил начало курортного сезона в Сочи — именно этим, по его мнению, вызван рост цен на 14 копеек в ЮФО. Что касается других факторов, то розничные цены отыграли повышение оптовых цен, которое было зафиксировано на бирже в марте-апреле, уверен Виктор Костюков.

— Было резкое повышение цен на топливо на бирже в марте и, соответственно, все предпосылки для роста цен мелкого опта на нефтебазах, в связи с этим появилась тенденция удорожания розницы, — пояснил он.

Сети заправок смогли повысить цены на бензин в связи с высоким спросом, согласен эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев . Кроме того, розничные цены продолжают догонять инфляцию, отмечает он: в 2016 году бензин подорожал в среднем на 3,8% при официальной инфляции в 5,4%.

— Такой маленький рост цен — и это несмотря на повышение акцизов. Производители, конкурируя на стагнирующем в отсутствии роста спроса розничном рынке, сдерживали цены, перераспределяя маржу между добычей, производством и розницей. В результате розничные цены отставали не только от оптовых цен на моторное топливо, но и от инфляции, — рассказал Алексей Калачев.

Бензин каждый год дорожал в мае, кроме 2013 года, вспоминает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов

Подъем спроса на топливо со стороны сельхозпроизводителей также подогревает цены весной, добавил управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков

Эксперты уверены, что сезонный фактор не вызовет сильной волатильности цен летом.

— В перспективе мы ожидаем ценовой стабилизации на рынке топлива при условии, что не возникнет его дефицита, — сказал Алексей Калачев.

По прогнозам Станислава Новикова, летом темпы роста розничных цен на бензин замедлятся, к осени стоимость топлива на заправках может подрасти еще на 2–3%, в целом же по 2017 году удорожание бензина не должно превысить 6–7%.

— Я не ожидаю чрезмерного подорожания бензина на розничном рынке, так как его вряд ли допустит Федеральная антимонопольная служба , — уверен Дмитрий Лукашов.

В целом за 2017 год рост цен вряд ли превысит 10%, добавил он.

Уже к концу августа цены начнут падать, считает Виктор Костюков. Тогда начнется естественный сезонный спад активности автомобилистов.