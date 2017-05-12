Бумажную отчетность собираются запретить в 2019 году

Минэкономразвития и Минпромторг. К 2019 году в России предлагают ввести запрет на прием бумажной отчетности. Такой пункт включен в проект госпрограммы «Цифровая экономика», подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи . Ведомство направило этот документ на согласование в Минфин

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет цели и задачи в этой сфере на период до 2025 года. Для разработки документа были созданы рабочие группы по девяти направлениям. Минэкономразвития, по словам помощника министра Елены Лашкиной, при участии представителей иных органов власти и экспертного сообщества разработало раздел «Государственное регулирование в цифровой экономике». В нем представлены предложения по развитию государственных услуг и оптимизации отчетности, которую хозяйствующие субъекты представляют в органы государственной власти и местного самоуправления.

В подразделе «Реализация государственных функций, в том числе контрольно-надзорных» отмечено, что к 2019 году в России должен быть введен запрет на прием бумажной отчетности. Перед этим до 2018 года пройдет аудит и оптимизация форм отчетности, а также систематизация налоговой, бухгалтерской, статистической и иной ведомственной отчетности.

К 2019 году в России введут запрет на прием бумажной отчетности. Перед этим пройдет аудит и оптимизация форм отчетности.

— Мероприятия по оптимизации отчетности сформулированы в соответствии с подходами Минэкономразвития России, разработанными в рамках «дорожной карты» по повышению качества регуляторной среды для бизнеса, — объяснила Елена Лашкина . — Предполагается создание единого реестра форм отчетности, а также разработка стандартов ее предоставления в электронном виде. Планируется внедрение принципов межведомственного взаимодействия в сфере отчетности. Однажды запрошенная информация не должна запрашиваться повторно другими ведомствами для своих нужд, а должна распространяться между заинтересованными ведомствами с помощью автоматизированных систем.

В документе отмечается, что реестр показателей единой отчетности появится к 2019 году. Вести его будет уполномоченный орган власти, однако какой именно — не уточняется.

В Минфине и Минкомсвязи комментариев не предоставили.