Цены на газ могут вырасти с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить регулируемые цены на газ с 1 июля 2017 года на 3,9 процента. Такой проект приказа служба опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повысить почти на четыре процента предлагается тариф на транспорт газа независимых производителей по магистральным газопроводам компании "Газпром"

Цены на газ не индексировались почти два года - с 1 июля 2015 года.