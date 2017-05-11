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Бывшая жена российского миллиардера отсудила у него 450 миллионов фунтов
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Российский миллиардер по решению британского суда выплатит бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов (почти 584 миллиона долларов), сообщает BBC News. Отмечается, что это одна из самых больших выплат при разводе в истории Великобритании.
Судья запретил называть имена участников процесса, но заявил, что речь идет о 61-летнем нефтегазовом магнате родом с Кавказа и 41-летней уроженке одной из стран Восточной Европы, которые поженились в Москве и затем переехали в графство Суррей (когда это произошло, не уточняется). Женщине достанется 41,5 процента от всего совместно нажитого состояния.
Мужчина в свою очередь настаивал, что внес больший вклад в благосостояние семьи. Так, после продажи доли в неназванной российской компании за 1,3 миллиарда долларов он купил своим сыновьям две квартиры в элитном районе Лондона. Однако судья не принял его доводы, посчитав, что влияние мужа и жены в этом вопросе было одинаковым.
Под приведенное описание подходит бизнесмен азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов, пишет RTVi. По данным Forbes, в 1980-х он переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993-м получил пятипроцентную долю в газодобывающем предприятии «Нортгаз». В 2012 году магнат продал свои акции «Новатэку» за 1,3 миллиарда долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.
По состоянию на этот год Ахмедов занимает 67 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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